Узнать больше

Власти США предъявили четырём россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций

Короткая ссылка
В США власти обвинили четырёх россиян в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций.
Власти США предъявили четырём россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Нью-Йорке.

Уточняется, что фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

По мнению обвинителей, они переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм.

Как отмечают американские власти, речь идёт о передовой электронике и сложном тестировочном оборудовании.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить