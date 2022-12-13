Власти США предъявили четырём россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Нью-Йорке.
Уточняется, что фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
По мнению обвинителей, они переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм.
Как отмечают американские власти, речь идёт о передовой электронике и сложном тестировочном оборудовании.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против России.