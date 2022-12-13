Власти США предъявили четырём россиянам обвинения в закупках электроники в обход санкций

В США власти обвинили четырёх россиян в закупках продукции военного и двойного назначения в обход санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Нью-Йорке.

Уточняется, что фигурантами дела стали Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

По мнению обвинителей, они переправляли в Россию санкционную продукцию США через сеть подставных фирм.

Как отмечают американские власти, речь идёт о передовой электронике и сложном тестировочном оборудовании.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против России.