Кандидат на пост посла США Трейси поддержала ужесточение санкций против России
«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует её РИА Новости.
По словам дипломата, одним из важных аспектов американской санкционной политики является курс на снижение доходов России в сфере энергетики.
Ранее в СМИ появилась информация, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц».
30 ноября Великобритания приняла решение расширить антироссийский санкционный список, включив в него ещё 22 позиции.