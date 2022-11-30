Кандидат на пост посла США Трейси поддержала ужесточение санкций против России

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Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение политики санкций против Москвы.

«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, одним из важных аспектов американской санкционной политики является курс на снижение доходов России в сфере энергетики.

Ранее в СМИ появилась информация, что девятый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение индивидуальных мер против российских «чиновников, пропагандистов и должностных лиц».

30 ноября Великобритания приняла решение расширить антироссийский санкционный список, включив в него ещё 22 позиции.

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