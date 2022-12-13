Американский сенатор-демократ Мёрфи «увеличил» бюджет RT в несколько раз

Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи во время выступления в сенате соврал о бюджете RT: в своей речи он заявил, что финансирование российского телеканала якобы составляет $2,8 млрд, что больше, чем у Агентства США по глобальным медиа. Политик также призвал «не позволять RT доминировать в международном информационном пространстве» и пожаловался на недостаточные меры США в области невоенных инструментов внешней политики.

По мнению Мёрфи, США позволяют России, Китаю и другим странам «доминировать в информационном пространстве».

«Вот пример: только бюджет RT, одного из международных новостных телевизионных интернет-ресурсов Путина, составляет $2,8 млрд. Бюджет Агентства США по глобальным медиа, которое финансирует всё наше зарубежное вещание, равен $1 млрд. Как при таком неравенстве финансовых возможностей выдерживать конкуренцию?» — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что внешняя политика США «страдает от чудовищной нехватки воображения».

«Мы могли бы решить — нынешний состав конгресса мог бы решить — не позволять RT доминировать в международном информационном пространстве. Мы — все мы в нынешнем составе конгресса — могли бы решить увеличить количество наших дипломатов по всему миру, чтобы они отстаивали существенные для нас приоритеты», — продолжил конгрессмен.

В действительности же бюджет Агентства США по глобальным медиа существенно превосходит бюджет RT.

Ранее американская компания по кибераналитике Nisos выпустила доклад, в котором говорится, что проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.

В канале на 18 языках публикуются ролики о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Томас Хальденванг признал, что, несмотря на санкции Евросоюза против RT и Sputnik, контент этих СМИ продолжает активно распространяться в соцсетях.