В США призвали профинансировать проекты по ядерной энергетике на фоне конфликта на Украине

Группа американских сенаторов призвала главу Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Скотта Натана предоставить денежные средства на проекты в сфере ядерной энергетики. По их мнению, развитие этой отрасли актуально на фоне ситуации на Украине и «угроз» для глобальных поставок ядерного топлива. С письмом политиков ознакомился RT.

«Мы призываем Международную финансовую корпорацию развития США начать финансирование проектов в области ядерной энергетики. Корпорация способна сыграть ключевую роль в поддержке непрерывного развития и будущего развёртывания передовых ядерных технологий США за рубежом», — говорится в обращении.

По словам сенаторов, спрос на американские передовые ядерные технологии усилился из-за конфликта на Украине и тяжёлого энергетического кризиса в Европе. Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Вашингтоном в этой области, убеждены они.

Кроме того, по мнению авторов письма, развитие ядерной энергетики необходимо для противодействия Москве и Пекину.

«Придание ядерным технологиям США приоритетного характера и их развёртывание дополняет наши более широкие внешнеполитические цели, направленные на противодействие попыткам России и Китая использовать гражданский ядерный экспорт в своих собственных политических и экономических целях», — заявили сенаторы.

Они также отметили, что глобальное лидерство США в ядерной энергетике «жизненно важно» для основополагающих интересов в сфере национальной безопасности.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в разговоре с RT заметил, что данная отрасль в Штатах носит частный характер и даже при поддержке госструктур ей будет сложно выдерживать конкуренцию.

«Соединённые Штаты сами закупают ядерное топливо в России, причём эти поставки увеличились. Так уж совсем перетянуть одеяло на себя им вряд ли удастся, потому что и российский «Росатом», и китайские компании на этом рынке довольно активны и заняли ведущие ниши по числу строящихся объектов», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный совет и центр ядерной безопасности.