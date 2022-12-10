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Junge Welt: США сдают позиции Китаю в стратегически важном Персидском заливе

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Соединённые Штаты сдают позиции Китаю в стратегически важном для великих держав и богатом углеводородами Персидском заливе. Об этом пишет обозреватель газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.

По утверждениям автора материала, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты в данный момент находятся в поисках новых партнёров для сотрудничества.

Активизация поиска усилилась, как пишет Кронауэр, после того, как Вашингтон решил сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

«Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе», — заключил обозреватель.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и страны Персидского залива намерены создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности.

До этого Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять координацию с Эр-Риядом в энергетике.

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