Junge Welt: США сдают позиции Китаю в стратегически важном Персидском заливе
По утверждениям автора материала, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты в данный момент находятся в поисках новых партнёров для сотрудничества.
Активизация поиска усилилась, как пишет Кронауэр, после того, как Вашингтон решил сосредоточиться на конкуренции с Китаем.
«Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе», — заключил обозреватель.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и страны Персидского залива намерены создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности.
До этого Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять координацию с Эр-Риядом в энергетике.