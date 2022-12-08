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Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять координацию с Эр-Риядом в энергетике

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Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией в энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять координацию с Эр-Риядом в энергетике
  • AP

«Китай готов укреплять коммуникацию и координацию с Саудовской Аравией по политике в области энергетики», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять масштабы торговли сырой нефтью, наращивать сотрудничество в области поиска, разведки и разработки месторождений.

Ранее глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.

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