Узнать больше

В КНР заявили, что высоко ценят независимую политику Эр-Рияда в области энергетики

Короткая ссылка
Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.
В КНР заявили, что высоко ценят независимую политику Эр-Рияда в области энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Китай придает большое значение развитию отношений с Саудовской Аравией, которая занимает приоритетное место в китайской дипломатии, особенно на Ближнем Востоке», — цитирует Ван И сайт МИД КНР.

По его словам, китайская сторона ценит приверженность Саудовской Аравии принципу «одного Китая» и благодарит за её долгосрочную непоколебимую поддержку КНР в вопросах, касающихся основных интересов Китая, включая Синьцзян, Тайвань, Гонконг и права человека.

«Китай также высоко ценит то, что Саудовская Аравия проводит независимую политику в области энергетики и прилагает активные усилия для поддержания стабильности международного энергетического рынка», — добавил министр.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой говорится, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить