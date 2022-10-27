В КНР заявили, что высоко ценят независимую политику Эр-Рияда в области энергетики

Глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом заявил, что Китай высоко ценит независимую политику королевства в области энергетики.

«Китай придает большое значение развитию отношений с Саудовской Аравией, которая занимает приоритетное место в китайской дипломатии, особенно на Ближнем Востоке», — цитирует Ван И сайт МИД КНР.

По его словам, китайская сторона ценит приверженность Саудовской Аравии принципу «одного Китая» и благодарит за её долгосрочную непоколебимую поддержку КНР в вопросах, касающихся основных интересов Китая, включая Синьцзян, Тайвань, Гонконг и права человека.

«Китай также высоко ценит то, что Саудовская Аравия проводит независимую политику в области энергетики и прилагает активные усилия для поддержания стабильности международного энергетического рынка», — добавил министр.

Ранее издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой говорится, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке.