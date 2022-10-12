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Россия подпишет с Марокко соглашение о строительстве АЭС в Африке

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Россия подпишет с Марокко межправительственное соглашение по мирному атому, в рамках которого предполагается построить на марокканской территории АЭС.
Россия подпишет с Марокко соглашение о строительстве АЭС в Африке
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России, «Росатому» поручили вместе с российским МИД вести переговоры с партнёрами и подписать соглашения по достижении договорённости.

Одним из направлений сотрудничества между государствами является проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 заявил, что Россия высоко оценивает позицию своих союзников с разных континентов, не прогибающихся под так называемого гегемона.

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