Узнать больше

FP: ЕС помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки

Короткая ссылка
Обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра заявила в своей статье, что Европейский союз помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки.
FP: ЕС помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Как пишет обозреватель, более 300 млн человек отчаянно нуждаются в помощи, но из-за украинских беженцев они больше не в приоритете у Запада.

«Украинцам оказали помощь за счёт миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования», — цитирует её РИА Новости.

Она также отмечает, что сокращение западной поддержки происходит в тот момент, когда условия жизни уязвимых слоев населения ещё больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить