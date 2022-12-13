FP: ЕС помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки
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Как пишет обозреватель, более 300 млн человек отчаянно нуждаются в помощи, но из-за украинских беженцев они больше не в приоритете у Запада.
«Украинцам оказали помощь за счёт миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования», — цитирует её РИА Новости.
Она также отмечает, что сокращение западной поддержки происходит в тот момент, когда условия жизни уязвимых слоев населения ещё больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен.
Ранее сообщалось, что беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт.