FP: ЕС помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки

Обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра заявила в своей статье, что Европейский союз помогает украинским беженцам в ущерб бедным странам Азии и Африки.

Как пишет обозреватель, более 300 млн человек отчаянно нуждаются в помощи, но из-за украинских беженцев они больше не в приоритете у Запада.

«Украинцам оказали помощь за счёт миллионов других людей по всему миру, зависящих от Запада в сфере продовольствия, базового медицинского обслуживания и образования», — цитирует её РИА Новости.

Она также отмечает, что сокращение западной поддержки происходит в тот момент, когда условия жизни уязвимых слоев населения ещё больше ухудшились из-за изменений климата и резкого роста цен.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт.