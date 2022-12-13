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Макрон заявил о важности поддержки жителей Украины в зимний период

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что главная задача открывающейся в Париже конференции, которая посвящена оказанию помощи Украине, — поддержка населения страны в зимний период.

По словам президента, в мероприятии принимают участие государства, которые играют «менее заметную роль» в отношении оказания помощи Украине.

«Главная задача — помочь населению пережить зиму», — передаёт его слова ТАСС.

Речь идёт, в частности, о поставках Украине электрогенераторов и другого необходимого оборудования, пояснил Макрон.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд.

Как пишет Reuters, Вашингтон также направил первую партию оборудования для нужд украинской энергетической инфраструктуры.

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