Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан.

Об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса в Twitter.

Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах 12 декабря «на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка».

Ранее в штате Нью-Йорк было введено ограничение на добычу криптовалюты.

Американский инвестор Джим Роджерс выразил мнение, что большая часть существующих сейчас криптовалют исчезнет и обесценится.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков назвал самые крупные децентрализованные криптобиржи.