Узнать больше

Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах

Короткая ссылка
Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан.

Об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса в Twitter.

Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах 12 декабря «на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка».

Ранее в штате Нью-Йорк было введено ограничение на добычу криптовалюты.

Американский инвестор Джим Роджерс выразил мнение, что большая часть существующих сейчас криптовалют исчезнет и обесценится.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков назвал самые крупные децентрализованные криптобиржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить