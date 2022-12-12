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Инвестор Роджерс: большинство существующих криптовалют исчезнет и обесценится

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Большая часть существующих сейчас криптовалют исчезнет и обесценится, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

«Я всё ещё скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — заявил он в интервью РИА Новости.

Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а также допустил, что власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в стране.

Он также заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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