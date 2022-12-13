В Белом доме назвали беспрецедентным оказанное властями США на Россию давление

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнёрами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории», — цитирует его ТАСС.

Салливан подчеркнул намерение США продолжать придерживаться этого направления внешней политики.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными мерами в ответ на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.