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В Белом доме назвали беспрецедентным оказанное властями США на Россию давление

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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что оказанное на Россию давление является беспрецедентным. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнёрами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории», — цитирует его ТАСС.

Салливан подчеркнул намерение США продолжать придерживаться этого направления внешней политики.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными мерами в ответ на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.

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