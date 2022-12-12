Минфин США: политика потолка цен на нефть из России работает в соответствии с ожиданиями

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

В интервью телеканалу CBS она рассказала, что целью политики потолка цен является «ограничение прибыли, которую получает Россия» при сохранении поставок российской нефти на мировой рынок.

«Это новая политика, потолок цен заработал только в начале недели. Но я бы сказала, что пока всё идёт нормально», — заявила Йеллен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что документ с конкретными ответными мерами на введение потолка цен на российскую нефть будет опубликован в ближайшие дни.