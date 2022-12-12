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Пентагон «продолжит пересматривать» уровень присутствия на Украине

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Соединённые Штаты продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона.
Пентагон «продолжит пересматривать» уровень присутствия на Украине
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«Что я могу сообщить вам, так это то, что мы продолжим пересматривать уровень нашего присутствия в стране», — сказал он на брифинге, комментируя сообщения СМИ о возможных планах нарастить численность военных на Украине.

В ведомстве не уточнили, означает ли это увеличение или сокращение численности военных, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал NBC передавал, что администрация Джо Байдена прорабатывает вопрос усиления контроля за поставками оружия на Украину, для этого туда может быть направлено незначительное число американских военных.

Сам Байден отметил, что США не отправляют свои войска на Украину, а осуществляют поставку исключительно вооружений.

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