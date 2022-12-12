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NBC: администрация Байдена намерена усилить контроль за поставками оружия на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает вопрос усиления контроля за поставками оружия на Украину, для этого туда может быть направлено незначительное число американских военных.
NBC: администрация Байдена намерена усилить контроль за поставками оружия на Украину
  • AP

«Высокопоставленные официальные лица США подчеркнули, что любое новое присутствие военных будет скромным и ограниченным», — сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, речь идёт о команде военных, которая будет состоять не более чем из десяти человек.

Такое решение может быть принято на фоне требований скепсиса республиканцев относительно поставок оружия украинской армии.

Ранее RT сообщал, что депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти выразил обеспокоенность тем, что не представляется возможным отследить все поставки западного оружия на Украину.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что в данный момент зафиксирован рост контрабанды поставляемого западными странами Украине вооружения в третьи страны.

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