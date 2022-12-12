Байден заявил, что США не отправляют военнослужащих на Украину

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не отправляют свои войска на Украину, а осуществляют поставку исключительно вооружений.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем (военное. — RT) снаряжение, как и прежде», — цитирует его РИА Новости.

Байден добавил, что Вашингтон оказывает Киеву военную помощь «на миллиарды долларов».

Ранее телеканал NBC передавал, что администрация Байдена прорабатывает вопрос усиления контроля за поставками оружия на Украину, для этого туда может быть направлено незначительное число американских военных.

Как уточнил телеканал, речь идёт о команде военных, которая будет состоять не более чем из десяти человек.