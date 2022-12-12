Узнать больше

Байден заявил, что США не отправляют военнослужащих на Украину

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден заявил, что США не отправляют свои войска на Украину, а осуществляют поставку исключительно вооружений.
Байден заявил, что США не отправляют военнослужащих на Украину
  • AP

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем (военное. — RT) снаряжение, как и прежде», — цитирует его РИА Новости.

Байден добавил, что Вашингтон оказывает Киеву военную помощь «на миллиарды долларов».

Ранее телеканал NBC передавал, что администрация Байдена прорабатывает вопрос усиления контроля за поставками оружия на Украину, для этого туда может быть направлено незначительное число американских военных.

Как уточнил телеканал, речь идёт о команде военных, которая будет состоять не более чем из десяти человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить