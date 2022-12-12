МИД России: Москва поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае подачи заявки на заседание

Россия поддержит обращение Сербии в Совет Безопасности ООН, если Белград решит подать заявку на проведение заседания, сообщили в российском МИД.

«Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания», — цитирует министерство РИА Новости.

МИД России ранее заявил, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.

Там подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к частично признанному Косову.

11 декабря сербский президент Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.