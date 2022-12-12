Захарова назвала вредительскими заявления главы МИД ФРГ Бербок о документах ООН по Косову

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о неприемлемости исполнения резолюции Совбеза ООН по частично признанному Косову являются вредительскими, способными посеять хаос в ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Попытки обесценить нормативную базу урегулирования вроде заявления мининдел ФРГ А. Бербок о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244 являются откровенно вредительскими, провоцируют хаос в косовских делах», — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что этот документ позволяет Сербии ввести в край до 1 тыс. полицейских и военных для обеспечения правопорядка.

«Никто, даже апологеты «порядка, основанного на правилах», не может этого отрицать», — добавила она.

В МИД подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к Косову.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.