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Захарова назвала вредительскими заявления главы МИД ФРГ Бербок о документах ООН по Косову

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Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о неприемлемости исполнения резолюции Совбеза ООН по частично признанному Косову являются вредительскими, способными посеять хаос в ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала вредительскими заявления главы МИД ФРГ Бербок о документах ООН по Косову
  • РИА Новости

«Попытки обесценить нормативную базу урегулирования вроде заявления мининдел ФРГ А. Бербок о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244 являются откровенно вредительскими, провоцируют хаос в косовских делах», — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что этот документ позволяет Сербии ввести в край до 1 тыс.  полицейских и военных для обеспечения правопорядка.

«Никто, даже апологеты «порядка, основанного на правилах», не может этого отрицать», — добавила она.

В МИД подчеркнули, что Россия будет помогать Сербии отстаивать законные национальные интересы применительно к Косову.

Внешнеполитическое ведомство также отметило, что Москва встревожена новым обострением обстановки в частично признанном Косове.

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