Белик: ЕС вынужден «громко» вводить санкции и за кулисами справляться с их последствиями
- РИА Новости
По мнению парламентария, позиции ряда стран ЕС отличаются друг от друга из-за экономических связей с Россией и зависимостью от российских энергоносителей.
При этом, как отметил депутат, из-за необходимости следовать антироссийскому курсу, пусть даже в ущерб себе, ЕС вынужден «публично и громко» принимать решения о введении антироссийских санкций.
«А за кулисами решать, как справляться с негативными для Европы последствиями», — считает Белик.
Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций.
Верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».