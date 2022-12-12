Белик: ЕС вынужден «громко» вводить санкции и за кулисами справляться с их последствиями

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

По мнению парламентария, позиции ряда стран ЕС отличаются друг от друга из-за экономических связей с Россией и зависимостью от российских энергоносителей.

При этом, как отметил депутат, из-за необходимости следовать антироссийскому курсу, пусть даже в ущерб себе, ЕС вынужден «публично и громко» принимать решения о введении антироссийских санкций.

«А за кулисами решать, как справляться с негативными для Европы последствиями», — считает Белик.

Ранее стало известно, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций.

Верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадёт «много представителей российских СМИ».