Дуда: Польша оказала Украине военную помощь на сумму около $2 млрд

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша предоставила Украине военную помощь на сумму около $2 млрд.

Об этом, как указывает РИА Новости, Дуда рассказал по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Польский президент заявил о необходимости и дальше продолжать оказывать военную помощь Киеву.

«Мы сами отправили по нашим меркам огромную поддержку Украине. Мы оцениваем её примерно в $2 млрд», — отметил Дуда.

Он добавил, что такая сумма является для Польши «очень большой».

Ранее министр — член совета министров республики Михал Дворчик сообщил, что украинская армия использует польские ЗРК С-125 «Нева» советского производства.