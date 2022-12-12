Узнать больше

Глава МИД КНР Ван И призвал все страны противостоять антиглобалистскому мышлению США

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И заявил, что всем государствам необходимо совместно противостоять антиглобалистскому мышлению Соединённых Штатов, которые разрушают международные правила.
Глава МИД КНР Ван И призвал все страны противостоять антиглобалистскому мышлению США
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Паком Чином.

Ван И напомнил о принятом в США законе о снижении инфляции, который, по его словам, нанёс ощутимый ущерб многим странам.

Он добавил, что принятие такого закона стало свидетельством того, что Вашингтон является разрушителем международных правил, а не их создателем.

«Все страны должны выступить вперёд и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.

Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить