Глава МИД КНР Ван И призвал все страны противостоять антиглобалистскому мышлению США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что всем государствам необходимо совместно противостоять антиглобалистскому мышлению Соединённых Штатов, которые разрушают международные правила.

Об этом, как пишет РИА Новости, Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Паком Чином.

Ван И напомнил о принятом в США законе о снижении инфляции, который, по его словам, нанёс ощутимый ущерб многим странам.

Он добавил, что принятие такого закона стало свидетельством того, что Вашингтон является разрушителем международных правил, а не их создателем.

«Все страны должны выступить вперёд и совместно противостоять этому устаревшему антиглобалистскому мышлению и односторонним запугиваниям, а также совместно защищать и претворять в жизнь настоящую многосторонность», — сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выработать сильный ответ на американский закон о снижении инфляции.

Евродепутаты, в свою очередь, призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.