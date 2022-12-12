В Греции начали проверку из-за окровавленной посылки, отправленной в посольство Украины
- РИА Новости
По его словам, адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские посольства и консульства, — автосалон Tesla в городе Зиндельфингене в Германии.
«Греческая полиция начала следственные действия», — передаёт слова Николенко РИА Новости.
По его словам, украинским посольствам и консульствам уже поступили 33 «угрозы» в 17 странах мира.
2 декабря Николенко заявил, что в несколько диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных.
Кроме того, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинские диппредставительства получили 17 посылок, в которых были заложены настоящие или фальшивые взрывные устройства.