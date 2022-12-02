В ряд диппредставительств Украины в Европе поступили окровавленные посылки

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В ряд диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
В ряд диппредставительств Украины в Европе поступили окровавленные посылки
  • РИА Новости

«После теракта в Испании в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты с глазами животных», — приводит РИА Новости его слова.

Николенко добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины изучает смысл этих посланий.

Ранее испанское издание Okdiario сообщило, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в два украинских посольства поступили угрозы.

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