В ряд диппредставительств Украины в Европе поступили окровавленные посылки

В ряд диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

«После теракта в Испании в дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты с глазами животных», — приводит РИА Новости его слова.

Николенко добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины изучает смысл этих посланий.

Ранее испанское издание Okdiario сообщило, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в два украинских посольства поступили угрозы.