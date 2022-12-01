Кулеба заявил, что в два посольства Украины поступили угрозы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в два украинских посольства поступили угрозы.

Отмечается, что письма с угрозами поступили в диппредставительства 30 ноября и 1 декабря.

«Кроме того, что произошло в среду в Мадриде, произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако связанные с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз», — приводит Укринформ слова Кулебы.

Ранее испанское издание Okdiario сообщило, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

Позднее Национальная судебная коллегия Испании приняла решение рассматривать взрыв в украинском посольстве в Мадриде как теракт.