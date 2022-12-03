Глава МИД Украины Кулеба заявил, что число угроз диппредставительствам увеличилось до 17

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Украинские диппредставительства получили 17 посылок, в которых были заложены настоящие или фальшивые взрывные устройства, а также части тел животных. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что число угроз диппредставительствам увеличилось до 17
  • AP
  • © Vincent Thian

Отмечается, что журналистам телеканала CNN показали фотографию одной из посылок, в которой, как утверждается, лежал глаз свиньи.

«Всё началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал — больным», — заявил Кулеба в интервью изданию.

Ранее испанская газета Okdiario сообщила, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.

2 декабря спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что в шесть диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных.

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