Глава МИД Украины Кулеба заявил, что число угроз диппредставительствам увеличилось до 17
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Отмечается, что журналистам телеканала CNN показали фотографию одной из посылок, в которой, как утверждается, лежал глаз свиньи.
«Всё началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал — больным», — заявил Кулеба в интервью изданию.
Ранее испанская газета Okdiario сообщила, что в посольстве Украины в Мадриде сработало взрывное устройство, спрятанное в письме.
2 декабря спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал, что в шесть диппредставительств Украины в европейских странах поступили окровавленные посылки с глазами животных.