FT: Greenpeace подала в суд на власти Британии из-за лицензий на разведку нефти и газа

Организация Greenpeace обратилась в Высокий суд Великобритании с просьбой о судебном пересмотре принятого британским правительством решения о выдаче более 100 лицензий на разведку нефти и газа в Северном море. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщается в материале, организации по защите климата Friends of the Earth и Uplift также направили письмо министру энергетики страны Гранту Шаппсу с призывом отменить «незаконное решение», которое принял его предшественник Джейкоб Рис-Могг.

Власти Великобритании, как передаёт FT, отказались комментировать информацию о судебном разбирательстве. При этом они заявили о важности поддержания энергетической безопасности путём «увеличения поставок» собственной энергии.

8 сентября бывший британский премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море.

В ноябре обозреватель The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить фрекинг станет подарком президенту России Владимиру Путину и катастрофой для британских потребителей.