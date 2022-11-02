Hill: запрет Сунака на фрекинг станет подарком Путину и катастрофой для британцев
- РИА Новости
Об этом пишет обозреватель The Hill Роберт Брайс.
«Сунак обрекает Британию на десятилетия вперёд на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта», — говорится в статье.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением добывать сланцевый газ путём гидроразрыва пласта.
В августе Лиз Трасс, занимавшая тогда пост главы британского МИД, сказала, что для преодоления кризиса она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.