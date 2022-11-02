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Hill: запрет Сунака на фрекинг станет подарком Путину и катастрофой для британцев

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Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь запретить гидравлический разрыв пласта, или фрекинг, станет подарком лидеру России Владимиру Путину и катастрофой для британских потребителей и промышленности.
Hill: запрет Сунака на фрекинг станет подарком Путину и катастрофой для британцев
  • РИА Новости

Об этом пишет обозреватель The Hill Роберт Брайс.

«Сунак обрекает Британию на десятилетия вперёд на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта», — говорится в статье.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с предложением добывать сланцевый газ путём гидроразрыва пласта.

В августе Лиз Трасс, занимавшая тогда пост главы британского МИД, сказала, что для преодоления кризиса она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.

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