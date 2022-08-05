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Глава британского МИД Трасс заявила, что Великобританию ждёт тяжёлая зима

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Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобританию ждёт тяжёлая зима.
Глава британского МИД Трасс заявила, что Великобританию ждёт тяжёлая зима
  • РИА Новости

«Я знаю, что зима будет тяжёлой», — сказала она в эфире телеканала Sky News.

По её словам, для преодоления кризиса она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в ЕС.

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