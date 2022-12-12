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МИД России: Москва продолжит убеждать Анкару не начинать операцию в Сирии

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Спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии.
МИД России: Москва продолжит убеждать Анкару не начинать операцию в Сирии
  • РИА Новости

«Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты», — цитирует его РИА Новости.

29 ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что наземная операция в Сирии будет проведена тогда, когда в этом будет необходимость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии конкретики по возможной встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада при посредничестве Москвы.

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