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Спецпосланник Байдена заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения Уилана

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Спецпосланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс в интервью CNN заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения осуждённого российским судом за шпионаж Пола Уилана.
Спецпосланник Байдена заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения Уилана
  • Gettyimages.ru

«У нас продолжается диалог с российской стороной», — заявил он. 

По его словам, американская администрация привержена возвращению Уилана в Соединённые Штаты.

Также Карстенс рассказал, что провёл разговор с Уиланом 9 декабря и сообщил ему, что Байден и американские власти сосредоточены на его освобождении.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

После этого Пол Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий администрации Байдена для его освобождения.

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