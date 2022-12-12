Спецпосланник Байдена заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения Уилана

Спецпосланник президента США Джо Байдена по делам заложников Роджер Карстенс в интервью CNN заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения осуждённого российским судом за шпионаж Пола Уилана.

«У нас продолжается диалог с российской стороной», — заявил он.

По его словам, американская администрация привержена возвращению Уилана в Соединённые Штаты.

Также Карстенс рассказал, что провёл разговор с Уиланом 9 декабря и сообщил ему, что Байден и американские власти сосредоточены на его освобождении.

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

После этого Пол Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий администрации Байдена для его освобождения.