Спецпосланник Байдена заявил о продолжении диалога с Россией на тему освобождения Уилана
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«У нас продолжается диалог с российской стороной», — заявил он.
По его словам, американская администрация привержена возвращению Уилана в Соединённые Штаты.
Также Карстенс рассказал, что провёл разговор с Уиланом 9 декабря и сообщил ему, что Байден и американские власти сосредоточены на его освобождении.
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.
После этого Пол Уилан заявил, что разочарован по поводу недостаточности усилий администрации Байдена для его освобождения.