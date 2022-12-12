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Вершинин: Москва не получает конкретных результатов по доступу сельхозпродукции из России

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Москва пока не получает конкретных результатов по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Вершинин: Москва не получает конкретных результатов по доступу сельхозпродукции из России
  • РИА Новости

Он отметил необходимость прогресса в реализации второй части пакета меморандума между Москвой и секретариатом ООН, согласно которому должен обеспечиваться беспрепятственный доступ сельхозпродукции и удобрений из России.

«Пока конкретных, существенных результатов не получаем», — цитирует его РИА Новости.

5 декабря Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.

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