Вершинин: Москва не получает конкретных результатов по доступу сельхозпродукции из России
- РИА Новости
Он отметил необходимость прогресса в реализации второй части пакета меморандума между Москвой и секретариатом ООН, согласно которому должен обеспечиваться беспрепятственный доступ сельхозпродукции и удобрений из России.
«Пока конкретных, существенных результатов не получаем», — цитирует его РИА Новости.
5 декабря Вершинин заявил, что западные страны по-прежнему не выполняют обещания по доступу российских удобрений и сельхозпродукции на рынки.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки.