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Трамп заявил, что во время президентства отказался обменять Бута на Уилана

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что, будучи президентом США, он отказался от обмена россиянина Виктора Бута, находившегося в американской тюрьме, на американца Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж.
Трамп заявил, что во время президентства отказался обменять Бута на Уилана
  • Gettyimages.ru

Заявление Трампа из его соцсети Truth Social опубликовало издание Newsweek.

«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого торговца смертью на Пола Уилана», — сказал экс-президент США.

При этом Трамп утверждает, что он всё равно «вытащил бы Пола».

8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.

Бута обвиняли в США в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Виктор Бут в интервью RT опроверг утверждения американской стороны, что он перевёз «Талибану»* 200 танков.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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