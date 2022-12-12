Трамп заявил, что во время президентства отказался обменять Бута на Уилана
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Заявление Трампа из его соцсети Truth Social опубликовало издание Newsweek.
«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого торговца смертью на Пола Уилана», — сказал экс-президент США.
При этом Трамп утверждает, что он всё равно «вытащил бы Пола».
8 декабря МИД России сообщил об обмене американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, который провёл в американской тюрьме почти 15 лет.
Бута обвиняли в США в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Виктор Бут в интервью RT опроверг утверждения американской стороны, что он перевёз «Талибану»* 200 танков.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.