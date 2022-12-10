Бут опроверг утверждения США о том, что он перевёз «Талибану» 200 танков

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT опроверг утверждения американской стороны, что он перевёз «Талибану»* 200 танков.

«Они меня обвинили в том, что я перевёз «Талибану» 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков: это 200 рейсов в Афганистан. Над каким регионом? Где доказательства? То есть вот это интересно: давайте ляпнем, а дальше всё пристроим», — сказал он в интервью Марии Бутиной.

По его словам, никаких отношений с «Талибаном» у него не было.

«Талибан» выставил премию за мою голову. И как после этого говорить, что я с «Талибаном» как-то сотрудничаю?» — отметил Бут.

Также Бут в интервью RT заявил, что американские власти хотели сделать из него пример для других россиян, находящихся под следствием в США, чтобы они соглашались на сделки.

Виктор Бут дал Марии Бутиной первое большое интервью после возвращения на Родину из Соединённых Штатов, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.