Бут считает, что США хотели добиться от него соглашения на сделку в пример другим

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT заявил, что американские власти хотели сделать из него пример для других россиян, находящихся под следствием, чтобы они соглашались на сделки с США.

По его словам, даже на суде судья признала, что Бут — обычный бизнесмен и ничего нелегального не делал.

«Всё, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной», — сказал он.

Бут напомнил, что в Госдепе сообщали, что россиянин будет отбывать срок до конца, потому что он «оказался упрямым» и не пошёл на сделку.

«И мы должны сделать из него пример другим русским, которых мы будем ловить, чтобы они с нами быстренько соглашались и не шли на суд», — привёл он позицию американской стороны.

По словам Бута, в рамках сделки ему предлагали срок 30 лет вместо пожизненного заключения, но он это отмёл сразу.

Также предприниматель в интервью RT рассказал, что помогло ему пережить три года в одиночной камере в тюрьме США.

Бут дал первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Трансляцию интервью Бута RT можно посмотреть здесь.