Бут рассказал, что помогло ему пережить три года в одиночной камере

Предприниматель Виктор Бут в интервью RT рассказал, что помогло ему пережить три года в одиночной камере в тюрьме США.

«Мне как-то попалась интересная книга, в которой был очень интересный постулат, что условия в принципе нейтральны, наше отношение делает их или очень негативными, или позитивными», — рассказал он Марии Бутиной.

Бут отметил, что необходимо смотреть на условия нейтрально.

Он рассказал, что после помещения в одиночную камеру сначала у него была паника, было очень трудно.

«Единственный выход был сказать: ну хорошо, я попаникую, а что из этого изменится? Это не поможет», — сказал он.

Также предприниматель рассказал, что ему эмоционально помогал смех по утрам.

Кроме того, россиянин в интервью RT заявил, что самым тяжёлым в американской тюрьме было отсутствие возможности общения с родными и друзьями.

Бут даёт первое большое интервью после возвращения на Родину из США, где он был осуждён на 25 лет.

Прямую трансляцию интервью Бута RT можно смотреть здесь.