New York Post: экс-спецназовец ВМС США Бек заявил, что смена пола «разрушила его жизнь»
Об этом сообщает издание New York Post.
«Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне в этом помогли», — заявил Бек.
В феврале стало известно, что, согласно данным опроса YouGov, лишь 8% американцев поддерживают идею смены пола среди несовершеннолетних «без каких-либо условий».
Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».