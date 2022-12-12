Бывший спецназовец ВМС США Крис Бек рассказал, что смена пола «разрушила его жизнь».

Об этом сообщает издание New York Post.

«Всё, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. Я разрушил свою жизнь. Я не жертва. Я сделал это сам, но мне в этом помогли», — заявил Бек.

В феврале стало известно, что, согласно данным опроса YouGov, лишь 8% американцев поддерживают идею смены пола среди несовершеннолетних «без каких-либо условий».

Российский президент Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».