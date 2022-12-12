Бербок назвала неприемлемым предложение об отправке сербских сил в Косово

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявил, что позиция, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в самопровозглашённое Косово, является неприемлемой.

«Косово снизило напряжённость, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо», — написала она в Twitter.

Бербок подчеркнула, что всецело поддерживает диалог под шефством ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

После этого он выступил с заявлением, отметив, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову и что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.