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Funke: Шольц призвал немцев не выходить на пенсию досрочно

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Funke.

«Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — заявил Шольц.

По его словам, власти ФРГ также видят «потенциал для увеличения» доли женщин на рынке труда.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.

Кроме того, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.

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