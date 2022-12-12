Funke: Шольц призвал немцев не выходить на пенсию досрочно
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Funke.
«Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — заявил Шольц.
По его словам, власти ФРГ также видят «потенциал для увеличения» доли женщин на рынке труда.
Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.
Кроме того, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.