Вучич назвал 11 декабря самым трудным днём в его политической карьере
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«Для меня это самый трудный день с тех пор, как я находился на посту президента или премьер-министра, и самая трудная ночь впереди», — цитирует его «Вечерне новости».
Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.
После этого он выступил с заявлением, отметив, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову и что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.