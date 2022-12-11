Вучич назвал 11 декабря самым трудным днём в его политической карьере

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало самым трудным днём в его политической карьере.

«Для меня это самый трудный день с тех пор, как я находился на посту президента или премьер-министра, и самая трудная ночь впереди», — цитирует его «Вечерне новости».

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей самопровозглашённого Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.

После этого он выступил с заявлением, отметив, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову и что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии.