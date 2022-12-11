Медведев рассказал об «окопавшихся врагах» России в Европе, Северной Америке и Японии

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев считает, что враги России «окопались» в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в ряде других стран.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по территории России. По его словам, украинские власти «никого не будут спрашивать, куда бить врага».

Медведев подчеркнул, что России гораздо сложнее, так как её враги окопались не только «в Киевской губернии нашей родной Малороссии».

«Он (противник. — RT) в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», — написал он в Telegram.

Также он сообщил, что Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах.