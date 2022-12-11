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Полиция Косова сообщила о трёх случаях стрельбы на севере края

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Полиция частично признанного Косова сообщила, что на севере края в ночь на воскресенье, 11 декабря, зафиксировано три случая стрельбы.
Полиция Косова сообщила о трёх случаях стрельбы на севере края
  • AP
  • © Bojan Slavkovic

«Члены определённых криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек, в трёх случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП «Брняк», — приводит РИА Новости заявление.

Информация о пострадавших не поступала. Косовская полиция открыла ответный огонь по неизвестным.

8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в Косово.

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