Полиция Косова сообщила о трёх случаях стрельбы на севере края

Полиция частично признанного Косова сообщила, что на севере края в ночь на воскресенье, 11 декабря, зафиксировано три случая стрельбы.

«Члены определённых криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек, в трёх случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП «Брняк», — приводит РИА Новости заявление.

Информация о пострадавших не поступала. Косовская полиция открыла ответный огонь по неизвестным.

8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа полиции Косова на бронетехнике вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы.

Власти Сербии рассмотрят возможность возвращения 1 тыс. представителей сил безопасности в Косово.