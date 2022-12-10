Уотерс на митинге у консульства Британии в Нью-Йорке призвал освободить Ассанжа

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ходе митинга возле британского консульства в Нью-Йорке призвал освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Как насчёт Великой хартии вольностей? Как насчёт прав человека, мистер Сунак?» — обратился Уотерс к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

Также он призвал британские власти «поступить правильно» и освободить Ассанжа.

«Джулиан, ты не один. И мы не одни», — сказал музыкант.

Ранее Ассанж обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции из Великобритании в США.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок.