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Обозреватель The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед СВО

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Обозреватель издания The Independent Мэри Дежевски назвала справедливыми требования России в сфере международной безопасности, выдвинутые перед началом спецоперации на Украине.
Обозреватель The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед СВО
  • Gettyimages.ru

По мнению журналиста, когда Россия почувствует себя в безопасности, тогда её соседи тоже будут ощущать себя в безопасности.

Также она считает, что для обеспечения стабильности на континенте нужно создать новые механизмы предотвращения конфликтов, которые будут подкреплены принципом контроля над вооружениями.

Дежевски считает, что не получится добиться прочного мира в Европе, пока эти условия не будут созданы, передаёт РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что всем участникам процесса урегулирования на Украине так или иначе придётся согласиться с реалиями.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца.

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