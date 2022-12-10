Обозреватель The Independent Дежевски назвала справедливыми требования России перед СВО
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По мнению журналиста, когда Россия почувствует себя в безопасности, тогда её соседи тоже будут ощущать себя в безопасности.
Также она считает, что для обеспечения стабильности на континенте нужно создать новые механизмы предотвращения конфликтов, которые будут подкреплены принципом контроля над вооружениями.
Дежевски считает, что не получится добиться прочного мира в Европе, пока эти условия не будут созданы, передаёт РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что всем участникам процесса урегулирования на Украине так или иначе придётся согласиться с реалиями.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что благодаря отказу украинского президента Владимира Зеленского от переговоров Россия доделает работу до конца.