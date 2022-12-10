NYT: конфликт между Польшей и ФРГ подрывает единство в ЕС
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По словам автора, этот раскол стал особенно заметным после того, как ФРГ предложила направить Польше два комплекса ПВО Patriot в связи с инцидентом 15 ноября, когда на территорию Польши упали украинские ракеты.
Отношения между Варшавой и Берлином были «напряжёнными» на протяжении многих десятилетий, подчеркнул Эрлангер.
7 декабря Берлин и Варшава на уровне министров обороны стран пришли к соглашению о размещении ЗРК на польской территории.
9 декабря эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что украинский кризис стал причиной смещения центра силы в Евросоюзе на восток и ФРГ необходимо стремиться к тесному стратегическому союзу с Польшей для сохранения лидирующего положения в Европе.