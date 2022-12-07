Берлин и Варшава пришли к соглашению о размещении ЗРК на территории Польши
- AP
«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение», — приводит слова представителя Минобороны страны Арне Коллатца РИА Новости.
Тем не менее, добавил он, перед размещением в Польшу направится команда экспертов, которые оценят такую возможность непосредственно на месте.
1 декабря Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot.