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Берлин и Варшава пришли к соглашению о размещении ЗРК на территории Польши

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Германия и Польша на уровне министров обороны стран пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов на польской территории. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
Берлин и Варшава пришли к соглашению о размещении ЗРК на территории Польши
  • AP

«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение», — приводит слова представителя Минобороны страны Арне Коллатца РИА Новости.

Тем не менее, добавил он, перед размещением в Польшу направится команда экспертов, которые оценят такую возможность непосредственно на месте.

1 декабря Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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