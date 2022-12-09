Польский аналитик Квятковская призвала Германию покаяться и сотрудничать с Варшавой

Украинский кризис стал причиной смещения центра силы в ЕС на восток, Германии для сохранения лидирующего положения в Европе необходимо стремиться к тесному стратегическому союзу с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.

Слова Квятковской приводит портал wPolityce.

По мнению эксперта, Польше удалось усилить своё влияние в Европе во многом благодаря «исключительной реакции» и «беспрецедентной помощи» Украине.

Что касается Германии, которая столкнулась с проблемами в энергетике, ей необходимо добиваться стратегического союза с польскими властями с целью сохранения своего положения в качестве «игрока первой лиги» в Европе, а также признаться в «ошибочной политике в отношении России», заключила Квятковская.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.