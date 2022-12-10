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Аналитик Юшков: в 2023 году энергокризис в Европе может быть ещё более суровым

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Полина Полетаева
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление Бориса Джонсона о том, что без российского газа следующая зима для Европы может стать ещё более сложной, чем нынешняя.
Аналитик Юшков: в 2023 году энергокризис в Европе может быть ещё более суровым
  • AP

По мнению Юшкова, основная причина, по которой  следующая зима для европейцев может быть сложнее текущей, заключается в том, что в первое полугодие 2022 года из России шёл полный объём поставок газа.

«Проблемы начались ближе к середине лета. Начинается сокращение объёма поставок по «Северному потоку-1», так как вовремя не забирали турбины на ремонт. Последняя турбина выработала свой ресурс, её не забрали на ремонт 3 сентября, и газопровод остановился. Украина ближе к лету остановила прокачку на одном из своих газопроводов… Эти два маршрута работали в нормальном режиме фактически всё первое полугодие. То есть они успели довольно много получить и закачать в подземные хранилища. А с 1 января 2023 года сразу будет маленький ежесуточный объём поставок из России», — рассказал аналитик.

Он уверен, что из-за минимальных поставок газа из России подготовиться к новой зиме европейцам будет гораздо сложнее, чем в 2022 году.

«На этом и основано предположение, что 2023 год будет сложнее, чем 2022 год. Потому что объёмы СПГ останутся примерно такими же, как и были, никто новые заводы по сжижению газа не вводит в эксплуатацию. Предложения со стороны остальных поставщиков одинаковые, а со стороны России весь год будет таким же, как второе полугодие 2022 года, — пониженные объёмы. За счёт этого будет более суровый энергокризис», — заключил собеседник RT.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что текущая зима без российского газа будет для Европы тяжёлой.

Он также добавил, что следующая зима может стать ещё более сложной.

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