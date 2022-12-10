Аналитик Юшков: в 2023 году энергокризис в Европе может быть ещё более суровым

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление Бориса Джонсона о том, что без российского газа следующая зима для Европы может стать ещё более сложной, чем нынешняя.

По мнению Юшкова, основная причина, по которой следующая зима для европейцев может быть сложнее текущей, заключается в том, что в первое полугодие 2022 года из России шёл полный объём поставок газа.

«Проблемы начались ближе к середине лета. Начинается сокращение объёма поставок по «Северному потоку-1», так как вовремя не забирали турбины на ремонт. Последняя турбина выработала свой ресурс, её не забрали на ремонт 3 сентября, и газопровод остановился. Украина ближе к лету остановила прокачку на одном из своих газопроводов… Эти два маршрута работали в нормальном режиме фактически всё первое полугодие. То есть они успели довольно много получить и закачать в подземные хранилища. А с 1 января 2023 года сразу будет маленький ежесуточный объём поставок из России», — рассказал аналитик.

Он уверен, что из-за минимальных поставок газа из России подготовиться к новой зиме европейцам будет гораздо сложнее, чем в 2022 году.

«На этом и основано предположение, что 2023 год будет сложнее, чем 2022 год. Потому что объёмы СПГ останутся примерно такими же, как и были, никто новые заводы по сжижению газа не вводит в эксплуатацию. Предложения со стороны остальных поставщиков одинаковые, а со стороны России весь год будет таким же, как второе полугодие 2022 года, — пониженные объёмы. За счёт этого будет более суровый энергокризис», — заключил собеседник RT.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что текущая зима без российского газа будет для Европы тяжёлой.

Он также добавил, что следующая зима может стать ещё более сложной.