МИД России назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимым актом надругательства

Москва потребовала от властей Финляндии привлечь к ответственности людей, которые 6 декабря в ходе шествий в Хельсинки сожгли российский флаг. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что Москва предприняла в отношении Хельсинки дипломатический демарш. Российская сторона назвала произошедшее беспрецедентным, недопустимым актом надругательства над госсимволом России.

Как подчеркнули в МИД России, от финских властей потребовали привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление.

Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».

В августе посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты Fréttablaðið за оскорбление российского флага в одной из публикаций.

До этого посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.