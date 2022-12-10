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МИД России назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимым актом надругательства

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Москва потребовала от властей Финляндии привлечь к ответственности людей, которые 6 декабря в ходе шествий в Хельсинки сожгли российский флаг. Об этом сообщили в МИД России.
МИД России назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимым актом надругательства
  • РИА Новости

Отмечается, что Москва предприняла в отношении Хельсинки дипломатический демарш. Российская сторона назвала произошедшее беспрецедентным, недопустимым актом надругательства над госсимволом России.

Как подчеркнули в МИД России, от финских властей потребовали привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление. 

Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».

В августе посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты Fréttablaðið за оскорбление российского флага в одной из публикаций.

До этого посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.

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