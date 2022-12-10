МИД России назвал сожжение российского флага в Хельсинки недопустимым актом надругательства
- РИА Новости
Отмечается, что Москва предприняла в отношении Хельсинки дипломатический демарш. Российская сторона назвала произошедшее беспрецедентным, недопустимым актом надругательства над госсимволом России.
Как подчеркнули в МИД России, от финских властей потребовали привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление.
Также российское внешнеполитическое ведомство требует от Финляндии принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».
В августе посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты Fréttablaðið за оскорбление российского флага в одной из публикаций.
До этого посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.