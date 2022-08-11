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Посольство России в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага

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Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты Frettabladid за оскорбление российского флага в одной из публикаций.

Об этом говорится в заявлении посольства в Telegram.

Отмечается, что на одной из опубликованных газетой фотографий «некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации».

«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и её государственной символике», — заявили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.

Ранее посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.

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