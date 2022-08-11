Посольство России в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага
Об этом говорится в заявлении посольства в Telegram.
Отмечается, что на одной из опубликованных газетой фотографий «некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации».
«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и её государственной символике», — заявили в дипмиссии.
В посольстве заявили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.
Ранее посольство России направило ФРГ ноту протеста из-за осквернения советского воинского мемориала в Вернойхене.